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С триколором в сердце: как прошел день флага России в Сирии

Игорь Лапик
17:15 23.08.2022
В честь флага России прошел торжественный митинг с народными гуляньями.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Рев моторов, шум улицы, горячий сирийский воздух и развевающиеся российские триколоры. В Сирии отметили день флага России. Местные байкеры по этому поводу устроили красочный мотопробег. Дорожное движение самой древней столицы мира засияло яркими красками. Тот самый момент, когда обычно строгие госавтоинспекторы делают все, чтобы мотоциклистам было комфортно на трассе, сопровождая их по всему маршруту.  

На знаменитой площади Омейадов колонну встречают жители города и активисты молодежных организаций. В честь флага России проходит торжественный митинг, который как и принято в Сирии, больше похож на концерт с народными гуляньями. Кульминация мотопробега - огромный триколор, который играет волнами в руках жителей дружественной страны. 

«Две страны, как братья. Ваш праздник - наш праздник. Мы всегда поддержали друг друга, мы воевали вместе, мы поддерживаем Россию, как она нас поддерживает. Для нас это большой праздник, символ того, что мы любим Россию, уважаем. Это наш второй флаг. Мы вас любим, обожаем, поддерживаем. Россия и Сирия - одна страна», - заявил участник мотопробега Халед Аль-Хатыб.

С ним согласен еще один сирийский мотоциклист. Он благодарен российским военнослужащим за все, что они сделали для освобождения его страны от террористов.

«Когда я вижу российский флаг, говорю или думаю о России - у меня бьется сердце, потому что Россия это не другая страна. Это наше сердце, наши семьи, наши родные люди, которые нам всегда помогали со времен Советского Союза и до сих пор вы нам помогаете. И ваши воины рискуют жизнью ради нас. По первому зову мы готовы встать на защиту России везде в мире», - сказал участник мотопробега Фирас Дахер.

В дань уважения к нашему флагу в ночь перед праздником стены зданий в Дамаске засияли тремя российскими цветами. Световые проекции люди снимали на мобильные телефоны и выкладывали в социальные сети. А днем патриоты России и Сирии размахивали триколорами на улицах и крепили их на транспорт. В знак вечной дружбы между нашими странами.   

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