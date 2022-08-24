Танковый биатлон. Полуфинал. Китай, Азербайджан, Казахстан, Вьетнам: прямая трансляция

Сегодня, 24 августа, в рамках одного из самых зрелищных конкурсов Армейских международных игр - «Танкового биатлона» - проходит вторая полуфинальная эстафета.

В 11.00 за лидерство поборются команды Китая, Азербайджана, Казахстана и Вьетнама. Прямые трансляции всех заездов можно увидеть на нашем сайте и страницах «Звезды» в социальных сетях.

По итогам индивидуальных заездов был составлен рейтинг лучших экипажей. По сумме показанных результатов экипажами от каждой страны были определены 8 команд полуфиналистов 1 дивизиона «Танкового биатлона». Финальная эстафета, в которой выступят 4 лучшие команды, пройдет в день закрытия Игр, 27 августа, на полигоне Алабино.