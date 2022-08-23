Прокуратура запросила 12 лет тюрьмы для вице-президента Аргентины Кристины Киршнер

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Вице-президента Аргентины Кристину Киршнер официально обвинили в коррупции. Прокурор запросил для нее 12 лет лишения свободы. Кроме того, следствие хочет навсегда запретить политику занимать государственные должности и обязать выплатить миллиард долларов.

«Прокурор Диего Лусиани запросил наказание в виде 12 лет тюрьмы в отношении Кристины Киршнер. Вице-президента обвиняют в коррупции при проведении общественных работ в провинции Санта-Крус в пользу предпринимателя Ласаро Баеса», - сообщает телеканал TN.

Отмечается, что речь идет о проведении государственных работ в 2007–2015 годах. Тогда Кристина Киршнер была президентом Аргентины.

Напомним, несколько лет назад против экс-президента Аргентины было возбуждено дело за валютные махинации. Также ее подозревали в незаконном обогащении и подделке государственных документов.