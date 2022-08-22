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Росавиация продлила ограничения на полеты в аэропорты юга страны

Анна Касаткина
09:02 22.08.2022
Полеты в 11 аэропортов не будут выполняться до 29 августа.
Росавиация продлила ограничения на полеты в аэропорты юга страны
© Фото: Pravda Komsomolskaya, RussianLook, globallookpress
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Ограничения на полеты в некоторые аэропорты юга и центральной части России продлены до 29 августа. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 29 августа 2022 года 3.45 по московскому времени», - говорится в сообщении.

Уточняется, временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных вод, Ставрополя и Москвы.

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