В стране и мире Росавиация продлила ограничения на полеты в аэропорты юга страны Анна Касаткина Полеты в 11 аэропортов не будут выполняться до 29 августа. © Фото: Pravda Komsomolskaya, RussianLook, globallookpress Читайте нас на: Ограничения на полеты в некоторые аэропорты юга и центральной части России продлены до 29 августа. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации. «Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 29 августа 2022 года 3.45 по московскому времени», - говорится в сообщении. Уточняется, временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных вод, Ставрополя и Москвы. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика