Росавиация продлила ограничения на полеты в аэропорты юга страны
Полеты в 11 аэропортов не будут выполняться до 29 августа.
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Ограничения на полеты в некоторые аэропорты юга и центральной части России продлены до 29 августа. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 29 августа 2022 года 3.45 по московскому времени», - говорится в сообщении.
Уточняется, временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных вод, Ставрополя и Москвы.