Атака на опережение: новые подвиги участников спецоперации на Украине

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Ефрейтор Владислав Пудилин, старший наводчик орудия батареи 2 армейского корпуса Народной милиции ЛНР

В Народную милицию Луганской Народной Республики Владислав Пудилин пришел добровольно в начале специальной военной операции с твердым убеждением, что защита Родины - святой долг каждого мужчины. Владислав сразу для себя решил, что будет осваивать артиллерийскую специальность.

В настоящее время ефрейтор Пудилин служит наводчиком буксируемой гаубицы «Мста-Б». По его словам, главной задачей артиллеристов является ведение контрбатарейной борьбы, оказание поддержки пехотным подразделениям, подавление артиллерии, огневых точек и живой силы противника, а также постоянное огневое воздействие на врага.

Батарея, в состав которой входит ефрейтор Владислав Пудилин, участвуя в боях за один из населенных пунктов республики, уничтожила укрепрайон украинских войск, а также вражескую колонну боевой техники, в том числе несколько танков.