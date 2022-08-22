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Атака на опережение: новые подвиги участников спецоперации на Украине

02:00 22.08.2022
В ходе специальной военной операции на Украине военнослужащие Вооруженных сил РФ и Народной милиции ЛНР проявляют смелость, отвагу и героизм.
Атака на опережение: новые подвиги участников спецоперации на Украине
© Фото: Минобороны РФ
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Министерство обороны Российской Федерации рассказало о новых подвигах военнослужащих в ходе специальной операции по защите Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины. Представители различных видов и родов войск при выполнении боевых задач проявляют самоотверженность, ответственность и профессионализм.

© Минобороны РФ

Ефрейтор Владислав Пудилин, старший наводчик орудия батареи 2 армейского корпуса Народной милиции ЛНР

В Народную милицию Луганской Народной Республики Владислав Пудилин пришел добровольно в начале специальной военной операции с твердым убеждением, что защита Родины - святой долг каждого мужчины. Владислав сразу для себя решил, что будет осваивать артиллерийскую специальность.

В настоящее время ефрейтор Пудилин служит наводчиком буксируемой гаубицы «Мста-Б». По его словам, главной задачей артиллеристов является ведение контрбатарейной борьбы, оказание поддержки пехотным подразделениям, подавление артиллерии, огневых точек и живой силы противника, а также постоянное огневое воздействие на врага.

Батарея, в состав которой входит ефрейтор Владислав Пудилин, участвуя в боях за один из населенных пунктов республики, уничтожила укрепрайон украинских войск, а также вражескую колонну боевой техники, в том числе несколько танков.

© Минобороны РФ

Сержант Геннадий Коротаев, командир отделения

Задачей парашютно-десантной роты, в составе которой действовал сержант Геннадий Коротаев, было вытеснение украинских националистов с занимаемых ими территорий.

В районе одного из населенных пунктов сержант Коротаев обнаружил вооруженную группу украинских боевиков, имевшая боевую машину пехоты. Российские десантники вступили в бой с радикалами.

Сержант Коротаев, умело руководя действиями вверенного ему отделения и грамотно используя условия местности, лишил противника возможности к отступлению.

В ходе ожесточенного боестолкновения подразделение десантников ВС РФ под командованием сержанта Геннадия Коротаева уничтожило боевую машину пехоты и до 13 человек живой силы противника, что способствовало продвижению российских войск в заданном направлении, избежав потерь.

Продвигаясь далее вглубь обороны противника, Коротаев ликвидировал до 10 националистов прицельным огнем из пулемета, чем существенно снизил огневую мощь неприятеля.

По итогам наступления российских десантников враг был отброшен с занимаемых ранее позиций.

Грамотные и решительные действия сержанта Геннадия Коротаева, а также высокий уровень боевой подготовки его подчиненных позволили военнослужащим российских войск выполнить поставленные задачи и продолжить наступление.

© Минобороны РФ

Рядовой Владимир Лысенко, старший стрелок

Парашютно-десантная рота, в состав которой входил рядовой Владимир Лысенко, продвигалась в направлении одного из населенных пунктов, который находился под контролем украинских националистов. Перед российскими военнослужащими стояла задача освободить территорию.

Ночью на подступах к поселку рядовой Лысенко обнаружил вооруженную группу украинских боевиков, которые готовили нападение на колонну российских войск.

Оценив ситуацию, Владимир передал информацию командиру о готовящейся засаде и одним из первых внезапно атаковал противника.

Владимир, рискуя собственной жизнью, проявил смелость и решительность в бою и уничтожил двух националистов. По итогам боестолкновения вся группа боевиков была ликвидирована.

Уверенные и самоотверженные действия рядового Владимира Лысенко позволили сорвать готовящееся нападение врага на российские подразделения.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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