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80 лет со дня самой страшной бомбардировки: опубликованы документы о Сталинграде в 1942 году

Максим Крюков
00:00 23.08.2022
Целью данной публикации является сохранение исторической памяти о гибели мирных жителей Советского Союза в годы Великой Отечественной войны в рамках проекта «Без срока давности».
80 лет со дня самой страшной бомбардировки: опубликованы документы о Сталинграде в 1942 году
© Фото: А. Курунин, РИА Новости
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Федеральная служба безопасности РФ опубликовала архивные документы Управления НКВД СССР по Сталинградской области о бомбардировках немецкой авиацией мирного населения города летом и осенью 1942 года. Соответствующие материалы были размещены на официальном сайте ведомства.

© ЦОС ФСБ РФ

Целью данной публикации является сохранение исторической памяти о гибели мирных жителей Советского Союза в годы Великой Отечественной войны в рамках проекта «Без срока давности».

© ЦОС ФСБ РФ

Сталинградская битва началась в июле 1942 года и стала самым кровопролитным сражением ВОВ. Войска Вермахта наступали на город при поддержке венгерских, румынских и итальянских союзников. Нападение сопровождалось невиданным до этого количеством бомбардировок мирных граждан. Только за 23 августа 1942 года самолеты Военно-воздушных сил Третьего рейха (люфтваффе) совершили более двух тысяч боевых вылетов, разрушив половину города. При этом погибли более сорока тысяч жителей.

© ЦОС ФСБ РФ

Документы Управления НКВД СССР по Сталинградской области содержат общие данные о периодичности и результатах налетов немецкой авиации летом и осенью 1942 года.

Ранее на форуме «Армия-2022» гостем студии «Звезды» стала главный документовед (по работе со СМИ и общественностью) Центрального архива Минобороны России Виктория Каяева.

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