80 лет со дня самой страшной бомбардировки: опубликованы документы о Сталинграде в 1942 году
Целью данной публикации является сохранение исторической памяти о гибели мирных жителей Советского Союза в годы Великой Отечественной войны в рамках проекта «Без срока давности».
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Федеральная служба безопасности РФ опубликовала архивные документы Управления НКВД СССР по Сталинградской области о бомбардировках немецкой авиацией мирного населения города летом и осенью 1942 года. Соответствующие материалы были размещены на официальном сайте ведомства.