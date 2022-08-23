Вопросы истории 80 лет со дня самой страшной бомбардировки: опубликованы документы о Сталинграде в 1942 году Максим Крюков Целью данной публикации является сохранение исторической памяти о гибели мирных жителей Советского Союза в годы Великой Отечественной войны в рамках проекта «Без срока давности». © Фото: А. Курунин, РИА Новости Читайте нас на: Федеральная служба безопасности РФ опубликовала архивные документы Управления НКВД СССР по Сталинградской области о бомбардировках немецкой авиацией мирного населения города летом и осенью 1942 года. Соответствующие материалы были размещены на официальном сайте ведомства. © ЦОС ФСБ РФ Целью данной публикации является сохранение исторической памяти о гибели мирных жителей Советского Союза в годы Великой Отечественной войны в рамках проекта «Без срока давности». © ЦОС ФСБ РФ Сталинградская битва началась в июле 1942 года и стала самым кровопролитным сражением ВОВ. Войска Вермахта наступали на город при поддержке венгерских, румынских и итальянских союзников. Нападение сопровождалось невиданным до этого количеством бомбардировок мирных граждан. Только за 23 августа 1942 года самолеты Военно-воздушных сил Третьего рейха (люфтваффе) совершили более двух тысяч боевых вылетов, разрушив половину города. При этом погибли более сорока тысяч жителей. © ЦОС ФСБ РФ Документы Управления НКВД СССР по Сталинградской области содержат общие данные о периодичности и результатах налетов немецкой авиации летом и осенью 1942 года. Ранее на форуме «Армия-2022» гостем студии «Звезды» стала главный документовед (по работе со СМИ и общественностью) Центрального архива Минобороны России Виктория Каяева. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика