В стране и мире Мантуров обсудил с иранским коллегой перспективы двустороннего сотрудничества Ян Брацкий Как заявил Денис Мантуров, Москва готова активно работать с иранскими партнерами во всех сферах, представляющих взаимный интерес. © Фото: Правительство РФ Читайте нас на: Заместитель председателя правительства Российской Федерации, глава министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров встретился с министром промышленности, рудников и торговли Ирана Фатеми Амином. «Текущая ситуация в мире не только создает новые вызовы, но и открывает окно возможностей для углубления партнерских отношений. Мы готовы активно работать с иранскими партнерами во всех сферах, представляющих взаимный интерес», - отметил Денис Мантуров, слова которого приводятся на сайте кабмина РФ. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в таких сферах, как судостроение, производство автомобилей, железнодорожное, сельскохозяйственное и энергетическое машиностроение, а также проекты в сфере фармацевтики. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика