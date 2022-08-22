Мантуров обсудил с иранским коллегой перспективы двустороннего сотрудничества
Как заявил Денис Мантуров, Москва готова активно работать с иранскими партнерами во всех сферах, представляющих взаимный интерес.
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Заместитель председателя правительства Российской Федерации, глава министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров встретился с министром промышленности, рудников и торговли Ирана Фатеми Амином.
«Текущая ситуация в мире не только создает новые вызовы, но и открывает окно возможностей для углубления партнерских отношений. Мы готовы активно работать с иранскими партнерами во всех сферах, представляющих взаимный интерес», - отметил Денис Мантуров, слова которого приводятся на сайте кабмина РФ.
Стороны обсудили перспективы сотрудничества в таких сферах, как судостроение, производство автомобилей, железнодорожное, сельскохозяйственное и энергетическое машиностроение, а также проекты в сфере фармацевтики.