В стране и мире В подмосковных Мытищах полыхает здание ТЦ Ян Брацкий Пожарным удалось локализовать возгорание на площади 600 квадратных метров. © Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ Читайте нас на: Сильный пожар охватил здание торгового центра «М-Юни» в подмосковных Мытищах. Видео с места ЧП опубликовало МЧС РФ. На кадрах видны клубы дыма и языки пламени. «22.08.2022 в 19:02 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Мытищи, улица Шараповский проезд, дом 11. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение кровли», - говорится в сообщении МЧС РФ по Московской области. К этой минуте возгорание удалось локализовать на площади 600 квадратных метров. На месте работают 29 человек личного состава и восемь единиц специальной техники. Территория оцеплена. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика