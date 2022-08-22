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Фомин обсудил с главой МВД Сербии эскалацию на севере Косово

18:24 22.08.2022
В конце встречи Фомин вручил Вулину ведомственную медаль Минобороны РФ «За укрепление боевого содружества».
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Замглавы Минобороны РФ генерал-полковник Александр Фомин провел переговоры с Министром внутренних дел Сербии Александром Вулиным.

Стороны подробно обсудили вопросы российско-сербского военного и военно-технического сотрудничества, а также обменялись мнениями по актуальным региональным проблемам.

Основными темами переговоров закономерно стали специальная военная операция на Украине и эскалация ситуации на севере Косово.

«Республика Сербия, которую возглавляет Александр Вучич, это - единственная страна в Европе, которая не присоединилась к санкциям против России и не стала частью антироссийской истерии. При этом Сербия остается на позиции военного нейтралитета», - сказал Вулин.

В конце встречи Фомин вручил главе сербского МВД ведомственную медаль Минобороны РФ «За укрепление боевого содружества» в знак существенного вклада сербского руководителя в развитие двустороннего оборонного сотрудничества.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

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