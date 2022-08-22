Фомин обсудил с главой МВД Сербии эскалацию на севере Косово
Замглавы Минобороны РФ генерал-полковник Александр Фомин провел переговоры с Министром внутренних дел Сербии Александром Вулиным.
Стороны подробно обсудили вопросы российско-сербского военного и военно-технического сотрудничества, а также обменялись мнениями по актуальным региональным проблемам.
Основными темами переговоров закономерно стали специальная военная операция на Украине и эскалация ситуации на севере Косово.
«Республика Сербия, которую возглавляет Александр Вучич, это - единственная страна в Европе, которая не присоединилась к санкциям против России и не стала частью антироссийской истерии. При этом Сербия остается на позиции военного нейтралитета», - сказал Вулин.
В конце встречи Фомин вручил главе сербского МВД ведомственную медаль Минобороны РФ «За укрепление боевого содружества» в знак существенного вклада сербского руководителя в развитие двустороннего оборонного сотрудничества.
Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.