Армия Фомин обсудил с главой МВД Сербии эскалацию на севере Косово В конце встречи Фомин вручил Вулину ведомственную медаль Минобороны РФ «За укрепление боевого содружества». © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Замглавы Минобороны РФ генерал-полковник Александр Фомин провел переговоры с Министром внутренних дел Сербии Александром Вулиным. Стороны подробно обсудили вопросы российско-сербского военного и военно-технического сотрудничества, а также обменялись мнениями по актуальным региональным проблемам. Основными темами переговоров закономерно стали специальная военная операция на Украине и эскалация ситуации на севере Косово. «Республика Сербия, которую возглавляет Александр Вучич, это - единственная страна в Европе, которая не присоединилась к санкциям против России и не стала частью антироссийской истерии. При этом Сербия остается на позиции военного нейтралитета», - сказал Вулин. В конце встречи Фомин вручил главе сербского МВД ведомственную медаль Минобороны РФ «За укрепление боевого содружества» в знак существенного вклада сербского руководителя в развитие двустороннего оборонного сотрудничества. Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика