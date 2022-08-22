Военные «спасли» космонавтов на Южном Урале

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В городе Южноуральск Челябинской области военные космические спасатели провели учения по спасению экипажа космического корабля. Военнослужащие отработали поисковую операцию, смоделировав приземление капсулы на сушу и на воду.

К месту происшествия подъехали машины-амфибии «Синяя птица» и подлетел вертолет Ми-8 с военными медиками. Специалисты помогли «космонавтам» выбраться из капсулы, оказали им первую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.

Кроме того, отрабатывалась эвакуация космонавтов при помощи вертолета, из труднодоступных мест, а также при опрокидывании спускаемого аппарата на бок.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов