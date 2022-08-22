Определены участники полуфинала «Танкового биатлона»

В их числе команды России, Белоруссии и Китая.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

По результатам всех заездов индивидуальной гонки «Танкового биатлона» в первом дивизионе определились восемь команд, которые продолжат состязания в полуфинале.

Очередность заездов определили на жеребьевке в Музее Армейских игр в подмосковном парке «Патриот». Тренеры команд РФ и КНР как лидеры своих групп поочередно вращали барабан, стилизованный под танк Т-34. Дуло «танка» указывало на табличку с номером заезда.

Команда РФ стартует на красном танке 23 августа вместе с командами Белоруссии, Узбекистана и Монголии. На следующий день во втором заезде на полигоне Алабино сойдутся команды КНР, Казахстана, Азербайджана, Вьетнама.

По результатам полуфинальных заездов определятся четыре команды, которые будут участвовать в финальном заезде 27 августа.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов