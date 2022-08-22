Участники конкурса «Воин мира» эвакуировали «раненых» с поля боя в Армении
В Армении участники конкурса «Воин мира» в рамках проведения этапа «Ратник» состязались в «военно-медицинском комплексе», сообщает пресс-центр Армейских международных игр АрМИ-2022.
Соревнования проходили в учебном центре минобороны Армении в Иджеване. В рамках состязаний военнослужащие эвакуировали условно раненого товарища с поля боя и оказали медицинскую помощь - наложили жгут на руку, выполнили перевязки.
Транспортировка условно раненого военнослужащего выполнялась в двух положениях: ползком и перетаскиванием в плащ-палатке. Комиссия судей внимательно следила за правильностью наложения жгута и индивидуального перевязочного пакета (ИПП). В соревнованиях участвовали как военнослужащие мужчины, так и женщины.
Конкурс «Воин мира» проходит в Армении с 13 по 27 августа. Ранее завершился этап «Эрудит» этого конкурса.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов