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Участники конкурса «Воин мира» эвакуировали «раненых» с поля боя в Армении

16:35 22.08.2022
В учебном центре минобороны Армении в Иджеване военнослужащие стран-участниц выполнили транспортировку раненых с поля боя, после чего наложили жгуты на руки и индивидуальные перевязочные пакеты.
© Видео: пресс-центр Армейских международных игр © Фото: пресс-центр Армейских международных игр
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В Армении участники конкурса «Воин мира» в рамках проведения этапа «Ратник» состязались в «военно-медицинском комплексе», сообщает пресс-центр Армейских международных игр АрМИ-2022.

Соревнования проходили в учебном центре минобороны Армении в Иджеване. В рамках состязаний военнослужащие эвакуировали условно раненого товарища с поля боя и оказали медицинскую помощь - наложили жгут на руку, выполнили перевязки.

Транспортировка условно раненого военнослужащего выполнялась в двух положениях: ползком и перетаскиванием в плащ-палатке. Комиссия судей внимательно следила за правильностью наложения жгута и индивидуального перевязочного пакета (ИПП). В соревнованиях участвовали как военнослужащие мужчины, так и женщины.

Конкурс «Воин мира» проходит в Армении с 13 по 27 августа. Ранее завершился этап «Эрудит» этого конкурса.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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