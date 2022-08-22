CNN: единство ЕС в поддержке Киева может пошатнуться осенью

Между тем, стоимость газа на европейском рынке уже составила более $2 900 за тысячу кубометров впервые с начала марта.

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Топливный кризис может положить конец единогласной поддержке Киева странами Евросоюза. Об этом сообщил телеканал CNN.

«В Евросоюзе все будет очень трудно, и при этом мы должны будем придерживаться нашего обещания отрезать Россию от любых доходов от газа и других источников», - заявил телеканалу источник из числа европейских дипломатов.

Все это, по его прогнозам, может произойти уже в ближайшее время. На фоне неблагоприятных прогнозов о суровой зиме, в Европе уверенно растут цены на топливо и продовольствие, уточнил дипломат. Кроме того, коллективный Запад начал сомневаться в целесообразности поставок вооружения на Украину. Изначально Брюссель рассчитывал, что эти поставки позволят завершить конфликт в кратчайшие сроки. Этого не произошло, отметил источник, а с новым вооружением необходимо уметь обращаться.

Между тем, новая неделя на рынке Европы стартовала со скачка цен на газ - стоимость составила более $2 900 за тысячу кубометров впервые с начала марта, следует из данных лондонской биржи ICE.

Напомним, что в минувшую пятницу, 19 августа, «Газпром» сообщил, что трубопровод «Северный поток» будет приостановлен на три дня - с 31 августа до 2 сентября. Утверждалось, что соответствующая мера была принята для того, чтобы провести плановое техническое обслуживание газоперекачивающего агрегата на КС «Портовая», который в настоящий момент является единственным рабочим. В связи с этим фьючерсы подскочили почти на 8%, пробив планку в $2 700.