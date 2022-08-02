МО: украинские националисты превратили дворец спорта в Харькове в склад боеприпасов

Склад оружия в харьковском дворце спорта, бронетехника на территории техникума в Днепре и огневые позиции на крышах одесских многоэтажек - ВСУ вновь ставят под угрозу жизнь мирного населения, превращая гражданские объекты в огневые рубежи.

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Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти сообщил о новых фактах преступных действий Киева в отношении мирных граждан, а также использования ВСУ объектов социальной инфраструктуры в военных целях. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Так, в зданиях техникума национального аграрного университета в Славянске ДНР украинские националисты оборудовали опорный пункт, развернули блокпосты и огневые точки и даже не эвакуировали жителей близлежащих домов. А техникум железнодорожного транспорта в Днепре стал базой для бронетехники, здесь оборудовали огневые позиции тяжелой артиллерии и РСЗО.

В Харькове ВСУ превратили дворец спорта в склад вооружения и боеприпасов, а подходы к зданию заминировали и умышленно не уведомили об опасности горожан.

В качестве «живого щита» националисты используют жителей одесских многоэтажек. На верхних этажах жилых домов Одессы боевики теробороны ставят комплексы ПЗРК: рядом с огневыми точками живут люди.

В Минобороны обращают внимание мирового сообщества, что подобные действия украинских властей демонстрируют их полное безразличие к судьбам собственных граждан и абсолютное пренебрежение всеми нормами и принципами международного гуманитарного права.