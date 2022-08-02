МО: украинские националисты превратили дворец спорта в Харькове в склад боеприпасов
Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти сообщил о новых фактах преступных действий Киева в отношении мирных граждан, а также использования ВСУ объектов социальной инфраструктуры в военных целях. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Так, в зданиях техникума национального аграрного университета в Славянске ДНР украинские националисты оборудовали опорный пункт, развернули блокпосты и огневые точки и даже не эвакуировали жителей близлежащих домов. А техникум железнодорожного транспорта в Днепре стал базой для бронетехники, здесь оборудовали огневые позиции тяжелой артиллерии и РСЗО.
В Харькове ВСУ превратили дворец спорта в склад вооружения и боеприпасов, а подходы к зданию заминировали и умышленно не уведомили об опасности горожан.
В качестве «живого щита» националисты используют жителей одесских многоэтажек. На верхних этажах жилых домов Одессы боевики теробороны ставят комплексы ПЗРК: рядом с огневыми точками живут люди.
В Минобороны обращают внимание мирового сообщества, что подобные действия украинских властей демонстрируют их полное безразличие к судьбам собственных граждан и абсолютное пренебрежение всеми нормами и принципами международного гуманитарного права.