В Чехии выступили за приостановку визовых соглашений с Россией и Белоруссией

Как уточняется, на данный момент власти страны ведут дискуссию по этому вопросу.

© Фото: Ludek, CC BY-SA 3.0, Wikimedia

Глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что страна, выполняющая с 1 июля по 31 декабря этого года обязанности государства - председателя ЕС, выступает за приостановку соглашений Евросоюза о визах с РФ и Белоруссией.

«Мы будем развивать усилия по приостановке визовых соглашений ЕС. Ведется дискуссия по вопросу, как ограничить выдачу виз россиянам и белорусам», - подчеркнул он на проходящем в Праге ежегодном совещании чешских послов и глав дипломатических миссий, передает ТАСС.

Ранее Польша потребовала от всех стран Евросоюза запретить выдачу шенгенских виз гражданам России. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел республики Шимон Шинковский вель Сенк. По его словам, сама Польша уже сократила выдачу виз россиянам примерно на 80%.

В конце июля в Чехии призвали Евросоюз к пересмотру своих отношений с Россией. Страна настаивала на том, что в ближайшее десятилетие взаимоотношения с российской стороной будут не самыми легкими.