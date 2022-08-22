Скорость, драйв, пыль под гусеницами: участники АрМИ показали, как выжимать максимум из БМП в КНР

На полигоне Корла в Китае экипажи БМП состязались в финальной эстафете в рамках конкурса «Суворовский натиск».

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Не отвлекаясь на взрывы, механик-водитель выжимает из боевой машины пехоты всю мощь - борьба идет за каждую секунду. Даже вне БМП, передавая эстафету и машину следующему экипажу, мотострелки бегут как олимпийские легкоатлеты.

В финальной эстафете конкурса «Суворовский натиск» участвуют по три экипажа от сборной России, Китая, Белоруссии и Ирана. Каждая команда должна проехать 12 кругов. Бескомпромиссная борьба за право быть чемпионом на каждом препятствии.

Брод - самое экстремальное препятствие на трассе. Все экипажи прыгают в воду на полной скорости, чтобы не потерять инерцию и суметь по крутому подъему выбраться на сушу. Но если что-то пойдет не так, то рядом дежурит целый отряд спецтехники.

«Суворовский натиск» проходит в предгорьях Тянь-Шаня, в пустыне Лоп. У себя дома китайская сборная знает полигон идеально, остальные команды буквально знакомились с ним уже в процессе заездов. У команды Китая здесь даже поддержка с трибун самая многочисленная.

Меньшим составом, но гораздо экспрессивнее свою сборную поддерживает Иран. Но победа добывается не выкриками группы поддержки, а мастерством экипажей. Тот, кто поразит все мишени, не застрянет на препятствии и покажет лучшее время, займет место на пьедестале. Наша команда заняла в эстафете третье место. А трое мотострелков по результатам личных заездов стали лучшим российским экипажем. Чемпионами в этом году стали хозяева полигона. На втором месте Белоруссия.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов