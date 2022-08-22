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Автопробег и реющие триколоры: в Запорожской области отметили День флага РФ

13:24 22.08.2022
В поселке Веселое перед зданием администрации развернули официальный Государственный флаг РФ.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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На освобожденных территориях Запорожской области отметили День Государственного флага России, сообщает Министерство обороны РФ.

В честь праздника в поселке Веселое перед зданием администрации под звуки песни «С чего начинается Родина» развернули официальный Государственный флаг РФ.

Местные жители организовали автопробег. Колонну из более 20 машин с триколорами возглавил бронеавтомобиль «Тигр». Во время автопробега звучала патриотическая музыка, а его участников люди встречали радостными криками и приветствием.

Сегодня Россия отмечает День Государственного флага. Многочисленные акции, концерты и флешмобы проходят по всей стране.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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