Автопробег и реющие триколоры: в Запорожской области отметили День флага РФ
В поселке Веселое перед зданием администрации развернули официальный Государственный флаг РФ.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
На освобожденных территориях Запорожской области отметили День Государственного флага России, сообщает Министерство обороны РФ.
В честь праздника в поселке Веселое перед зданием администрации под звуки песни «С чего начинается Родина» развернули официальный Государственный флаг РФ.
Местные жители организовали автопробег. Колонну из более 20 машин с триколорами возглавил бронеавтомобиль «Тигр». Во время автопробега звучала патриотическая музыка, а его участников люди встречали радостными криками и приветствием.
Сегодня Россия отмечает День Государственного флага. Многочисленные акции, концерты и флешмобы проходят по всей стране.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов