Экс-посол Украины рассказал преемнику, как обращаться с «вялой немецкой элитой»

По словам дипломата, он не жалеет о своих резких высказываниях в адрес руководства ФРГ.

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Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник дал совет своему преемнику. По его мнению, следующему украинскому послу следует придерживаться двойственной стратегии.

Мельник заявил, что преемнику необходимо проявить себя в качестве дипломата, быть «милым и дружелюбным», чтобы завоевывать симпатии к Украине, особенно на фоне усталости от конфликта.

«С другой стороны, я считаю, что ему не остается ничего, кроме как быть неудобным и резким, постоянно бросая вызов вялой немецкой политической элите», - сказал дипломат.

По его словам, продолжить путь через берлинские «политические джунгли» станет для него «геркулесовой задачей», пишет Welt.

Мельник также отметил, что о своих резких высказываниях в адрес руководства ФРГ не жалеет. Если бы он оставался «тихим и вежливым», то не было бы такой мощной дискуссии о поставках немецкого оружия на Украину, отметил он.

В июле президент Украины Владимир Зеленский уволил Мельника с поста посла в ФРГ. Этому предшествовало несколько скандалов с его участием. В частности, Мельник назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой» за то, что последний решил не ехать в Киев в знак солидарности с президентом Франком-Вольтером Штайнмайером. Позже украинского дипломата освистали во время его посещения мемориала павшим советским войнам в Тиргартене. Жители Германии скандировали «Нацисты - вон, Мельник - вон!».