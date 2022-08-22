Патрушев назвал условие, при котором США могут развернуть стратегические силы возле КНДР
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев назвал условие, при котором Соединенные Штаты могут развернуть стратегические силы возле КНДР.
Он заявил, что Вашингтон может принять соответствующее решение в случае, если Корейская Народно-Демократическая Республика будет проводить новое испытание атомного оружия.
«В случае нового испытания атомного оружия северокорейцами Вашингтон готовится развернуть возле Корейского полуострова стратегические силы, что приведет к дальнейшей деградации обстановки в регионе», - сказал он в ходе консультаций высоких представителей России и государств - членов АСЕАН.
Ранее СМИ передавали, что регулярные совместные военные учения Южной Кореи и США «Щит свободы Ульчи» начались сегодня, 22 августа. Как отмечалось, таким образом стороны хотят усилить оборону на фоне растущих ядерных и ракетных «угроз» со стороны КНДР.