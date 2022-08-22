Патрушев назвал условие, при котором США могут развернуть стратегические силы возле КНДР

Это приведет к дальнейшей деградации обстановки в регионе, заявил секретарь Совбеза РФ.

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Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев назвал условие, при котором Соединенные Штаты могут развернуть стратегические силы возле КНДР.

Он заявил, что Вашингтон может принять соответствующее решение в случае, если Корейская Народно-Демократическая Республика будет проводить новое испытание атомного оружия.

«В случае нового испытания атомного оружия северокорейцами Вашингтон готовится развернуть возле Корейского полуострова стратегические силы, что приведет к дальнейшей деградации обстановки в регионе», - сказал он в ходе консультаций высоких представителей России и государств - членов АСЕАН.

Ранее СМИ передавали, что регулярные совместные военные учения Южной Кореи и США «Щит свободы Ульчи» начались сегодня, 22 августа. Как отмечалось, таким образом стороны хотят усилить оборону на фоне растущих ядерных и ракетных «угроз» со стороны КНДР.