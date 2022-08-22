В стране и мире Бывший топ-менеджер Центробанка Рубинов заочно арестован по делу о растрате Анна Назайкина Он был объявлен в международный розыск по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». © Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости Читайте нас на: В Москве суд заочно арестовал на два месяца бывшего топ-менеджера Банка России Дмитрия Рубинова. Как утверждается, мужчину объявили в международный розыск по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». «Рубинову Д., объявленному в международный розыск по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента его фактического задержания или экстрадиции на территорию РФ с момента передачи его правоохранительным органам РФ», - сообщили ТАСС в Басманном суде. В конце июля «Коммерсантъ» писал, что обвиняемый проживает в Израиле и занимается там развитием IT-проектов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика