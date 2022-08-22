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Объявлены победители конкурса военных топографов «Меридиан» в Казахстане

11:20 22.08.2022
Торжественная церемония закрытия конкурса и награждение победителей состоятся 23 августа в Нур-Султане.
© Видео: пресс-центр Армейских международных игр © Фото: пресс-центр Армейских международных игр
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Команда Казахстана одержала победу на конкурсе военных топографов «Меридиан» в рамках Армейских международных игр в Казахстане. Результаты объявил главный судья конкурса Шаяхмет Аширов на итоговом заседании.

Вторыми стали военные топографы Китая, третье место разделили военнослужащие Белоруссии и Узбекистана, набрав одинаковое количество баллов. На четвертом месте команда Вьетнама. Представители РФ заняли пятое место. На шестом месте Иран, на седьмом - Армения.

В зачете среди женщин-военнослужащих выступали две команды из России. Девушки соревновались между собой. На первом месте оказался расчет Екатерины Балютис, на втором - расчет Дарьи Колесниковой.

В номинации «Лучший стрелок» отмечен капитан Сатимуратов Атабек Ансатбай угли (Узбекистан). Он выполнил упражнение по тактической стрельбе без штрафных баллов. В номинации «Надежный ориентир» по результатам этапа «Азимут» награжден начальник расчета старший лейтенант Султангазы Ернат Серикулы (Казахстан).

По результатам этапа «Топографический квадратлон» лучшим начальником расчета, поразившим две цели без ошибок, стал лейтенант Виталий Ващенко (Белоруссия), а лучший топогеодезист, показавший наименьшее время по сборке пазла, - старший лейтенант Нгуен Чонг Хоанг.

Торжественная церемония закрытия конкурса и награждение победителей состоится 23 августа в Нур-Султане.

Конкурс «Меридиан» включают в себя три этапа. На первом топографические подразделения выполняют упражнения по армейской тактической стрельбе из автомата. Второй позволит оценить умение участников ориентироваться на местности по компасу. На третьем этапе «Топографический квадратлон» военные топографы соревнуются по специальным вопросам геодезии, картографии и геоинформатики.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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