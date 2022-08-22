Экскурсии вместо стрельбы: как отдыхают участники «Снайперского рубежа» в Венесуэле

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Сегодня у участников конкурса «Снайперский рубеж» в Венесуэле разгрузочный день. Из гостиницы их, как обычно, забрал автобус, но увез не на полигон, а на экскурсию. Военные едут с музыкой, с ветерком и в сопровождении местной полиции. Такой кортеж на дорогах города заметен сразу. Когда прохожие узнают, что это российские военные, просят сделать фото на память.

Музеи, памятники и смотровые площадки с панорамными видами. Культурная программа распланирована до самого вечера. Такая смена декораций только на пользу, говорят и медики команд, и сами участники.

«Несомненно, для команды очень важно, чтобы была смена деятельности. Особенно отвлечься от напряженного соревновательного процесса, посмотреть местные достопримечательности. Это благоприятно позволяет им разгрузиться после соревнований каких-то этапов и уже более подготовленными подойти к своему отдыху, с тем чтобы на новых этапах начать с новыми силами сражаться за высокие результаты», - сказал врач сборной России конкурса АрМИ-2022 «Снайперский рубеж» Константин Наумов.

Со смотровой площадки открывается обзор на два соседних города - Баркисимето и Кабударе. А если присмотреться, то можно разглядеть и полигон. Там уже завтра определятся лучшие связки в парном зачете снайперского конкурса.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов