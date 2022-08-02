МЧС Армении проверяет на «взрывчатку» парламент, мэрию, метро и аэропорт в Ереване

Из-за сообщения о «минировании» спасателям предстоит проверить все станции метро в Ереване и международный аэропорт.

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Вечером 2 августа в МЧС Армении поступило сообщение о «взрывных устройствах», якобы заложенных в здании парламента республики, в мэрии Еревана, на станциях метрополитена и в аэропорту «Звартноц».

«Второго августа в 18.59 в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение о том, что взрывные устройства заложены в зданиях мэрии Еревана, во всех станциях метро, в международном аэропорту «Звартноц», здании по адресу Баграмяна 19 (парламента Армении – Прим. ред.), а также во всех важных военных и гражданских объектах«, - приводит сообщение МЧС РИА Новости.

Для проверки информации о «заминировании» социально значимых объектов на место происшествия направили экипажи службы спасения и кинологической службы, а также отряды взрывотехников.

Проверка «Звартноца» не отразилась не расписании: онлайн табло международного аэропорта Еревана показывает, что задержек с вылетом и прилетом самолетов нет.