В Чите состоялся военно-исторический фестиваль «Никто, кроме нас!» в честь Дня ВДВ

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В Чите прошел военно-исторический фестиваль «Никто, кроме нас!» в честь празднования Дня Воздушно-десантных войск. Мероприятие было посвящено забайкальцам, участникам войны в Афганистане 1979-1989 годов, поэтому ключевым событием фестиваля стала масштабная реконструкция сражения.

Мероприятие прошло на территории Мемориала боевой и трудовой славы забайкальцев. В рамках фестиваля для посетителей работали различные тематические площадки: историческая выставка оружия, формы и снаряжения времен Великой Отечественной войны и войны в Афганистане 1979-1989 годов, интерактивная площадка-тир «Оружие Победы», полевая солдатская кухня.

Фестиваль завершился реконструкцией боя периода войны в Афганистане 1979-1989 годов между подразделениями Советской армии и афганскими моджахедами с применением сертифицированной пиротехники и охолощенного оружия. В реконструкции приняли участие около 50 реконструкторов Забайкальского края в форме и снаряжении бойцов Советской армии и в костюмах афганских моджахедов.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов