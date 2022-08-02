Также замминистра поздравил российских десантников с профессиональным праздником, поблагодарил их за самоотверженную ратную службу и пожелал крепкого здоровья и успехов в службе на благо Отечества.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров наградил отличившихся в спецоперации на Украине российских военных. Кадры церемонии опубликовало Минобороны России.

Среди награжденных - офицеры, прапорщики, сержанты и солдаты, удостоенные орденов Мужества, медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, «За отвагу», Суворова и Жукова.

Также Евкуров поздравил российских десантников с Днем ВДВ, поблагодарил их за самоотверженную ратную службу и пожелал крепкого здоровья и успехов в службе на благо Отечества.

С праздником десантников и ветеранов поздравили министр обороны России Сергей Шойгу и президент России Владимир Путин.

День ВДВ традиционно отмечается в России 2 августа. Это профессиональный праздник как действующих военнослужащих Воздушно-десантных войск, так и запаса. Дата празднования занесена в государственный календарь праздничных дней и не меняется.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов