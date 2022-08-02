Бананы, отходы и навоз: чем в ЕС хотят заменить российский газ

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек призвал «ни при каких обстоятельствах» не вводить в эксплуатацию газопровод «Северный поток - 2», поскольку запуск магистрали означал бы увеличение зависимости от российского газа и «поднятие белого флага в Германии и Европе».

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Кризис энергоресурсов в Европе коснулся и рынка ритуальных услуг. Владельцы крематориев вынуждены поднимать тарифы или понижать температуру в печах. Это связано с тем, что они не в состоянии перенастроить оборудование оперативно - технологически невозможно.

«Во-первых, потому что мы не знаем, когда может возникнуть нехватка газа, если, например, с одного момента на другой мы запускаем наши кремационные установки 24 часа и семь дней в неделю. Во-вторых, мы также экономим газ - и это то, чего требуют политики на данный момент: сохранить как можно больше», - рассказал руководитель крематория Карл-Хайнц Кенген.

В попытках найти альтернативу российскому газу звучат уже и вовсе фантастические предложения. Например, получать топливо можно было бы из банановой кожуры и других подобных отходов, а чтобы граждане не выбрасывали ценное сырье ввести должность «мусорного детектива», который проверял бы баки. Так считает заместитель министра окружающей среды немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг Андре Бауман.

Еще одна инициатива - использовать биогаз, то есть навоз. Но эта схема, по данным аналитиков издания Bild, вряд ли применима ко всей стране.

«Несколько городов в Германии в последнее время стали независимыми от импортируемого из России газа - они просто вырабатывают собственную энергию за счет коровьего навоза, который превращается в биогаз и подается в газовую сеть или преобразуется в электроэнергию и тепло», - приводится цитата из издания.

В Молдавии третий день подряд люди выходят на митинги и требуют снизить цены на электричество, продукты и топливо. Протестующие просят помощи у председателя российского правительства Михаила Мишустина и призывают к отставке президента Майю Санду.

Митингуют из-за повышения цен и в Германии. Так, жители освистали министра экономики ФРГ Роберта Хабека. Тот призвал «ни при каких обстоятельствах» не вводить в эксплуатацию газопровод «Северный поток - 2». По его словам, этого нельзя допустить, поскольку запуск магистрали означал бы увеличение зависимости от российского газа и «поднятие белого флага в Германии и Европе».

Подробнее об очередных призывах к худшему главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, а также о том, чего хотят сами европейцы в преддверии зимы и о газопроводе «Северный поток - 2» - в репортаже Натальи Панталевой.