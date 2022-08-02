Путин назвал ситуацию с отходами в стране «болевой точкой» для России

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Президент России Владимир Путин заявил, что для РФ одной из «болевых точек» остается создание системы работы с твердыми бытовыми отходами (ТБО). Такое мнение российский лидер выразил в ходе встречи с генеральным директором «Российского экологического оператора» (РЭО) Денисом Буцаевым и добавил, что данный фактор влияет на качество жизни миллионов россиян.

«Компания создана в 2019 году, и задачи у нее весьма прозаические, казалось бы, организация работы, создание системы работы с твердыми бытовыми отходами. Но все мы хорошо знаем, что это одна из, можно прямо сказать, болевых точек у нас, которая касается качества жизни миллионов людей», - отметил Путин.

Во время доклада Буцаев подчеркнул, что одна из основных целей РЭО - снижение вредного воздействия отходов на окружающую среду и добавил, что в настоящее время по всей России принят ряд мер для работы с мусором и создана карта отходов. Вместе с тем, отметил глава РЭО, оператор работает над созданием цифровой системы, которая позволит отслеживать ситуацию с отходами в стране и помогать принимать решения для ее улучшения.

Ранее, в рамках совещания по ситуации с пожарами в регионах России Владимир Путин заявил, что масштабные лесные пожары могут подорвать все усилия РФ по сохранению климата. Президент подчеркнул, что этот вопрос является принципиальным для России и всего мира.