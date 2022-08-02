Шойгу заявил, что впервые один из конкурсов АрМИ пройдет на американском континенте
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что впервые один из конкурсов Армейских международных игр пройдет на американском континенте.
«Продолжается подготовка Восьмых Армейских международных игр, которые пройдут с 13-го по 27 августа на территории двенадцати государств. В них примут участие более двухсот семидесяти команд из 37-ми стран, в том числе из двух новых - Нигера и Руанды. Впервые один из конкурсов Игр - «Снайперский рубеж» - состоится на американском континенте, в Венесуэле», - сказал Шойгу на селекторном совещании в Москве.
Шойгу напомнил, что во время Игр традиционно в парке «Патриот» будет работать Клуб болельщиков и музей Армейских международных игр. Кроме этого, будут демонстрироваться образцы передовой российской военной техники, а также полученные в боях трофеи.
Шойгу отметил, что международные мероприятия, проводимые МО РФ, доказали практическую пользу. Как уточнил министр, они способствуют расширению возможностей военного и военно-технического сотрудничества, а также поддержанию диалога с иностранными партнерами по широкому кругу вопросов.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов