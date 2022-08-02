Шойгу заявил, что впервые один из конкурсов АрМИ пройдет на американском континенте

Шойгу напомнил, что во время Игр традиционно в парке «Патриот» будет работать Клуб болельщиков и музей Армейских международных игр. Кроме этого, будут демонстрироваться образцы передовой российской военной техники, а также полученные в боях трофеи.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что впервые один из конкурсов Армейских международных игр пройдет на американском континенте.

«Продолжается подготовка Восьмых Армейских международных игр, которые пройдут с 13-го по 27 августа на территории двенадцати государств. В них примут участие более двухсот семидесяти команд из 37-ми стран, в том числе из двух новых - Нигера и Руанды. Впервые один из конкурсов Игр - «Снайперский рубеж» - состоится на американском континенте, в Венесуэле», - сказал Шойгу на селекторном совещании в Москве.

Шойгу напомнил, что во время Игр традиционно в парке «Патриот» будет работать Клуб болельщиков и музей Армейских международных игр. Кроме этого, будут демонстрироваться образцы передовой российской военной техники, а также полученные в боях трофеи.

Шойгу отметил, что международные мероприятия, проводимые МО РФ, доказали практическую пользу. Как уточнил министр, они способствуют расширению возможностей военного и военно-технического сотрудничества, а также поддержанию диалога с иностранными партнерами по широкому кругу вопросов.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов