Пленный украинский военнослужащий рассказал, как попал под обстрел ВС РФ и сил ЛДНР

По словам мужчины, он не имеет отношения к печально известным нацбатальонам и даже не участвовал в боестолкновениях.

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Пленный военнослужащий ВСУ рассказал о своем участии в боевых действиях в Донбассе. Мужчина по имени Александр Иванов представился рядовым стрелком.

По его словам, он не имеет отношения к печально известным нацбатальонам и даже не участвовал в столкновениях с силами ВС РФ и ЛДНР, несмотря на то, что вооружен во время службы, начавшейся в марте, был ручным пулеметом Калашникова.

«Стрелять не доводилось. Был обстрел. Потом, получается, закидали гранатами, ну и все. Оглушило, осколок, ранение», - сказал Иванов.

Ранее в ОНК сообщили о случаях каннибализма среди боевиков «Азова»*. В этом признался один из сдавшихся бойцов нацбатальона.

Против бойцов нацбатальона «Азов» в РФ возбуждены уголовные дела.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов