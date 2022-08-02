В стране и мире Огонь на 800 «квадратов»: в Москве вспыхнуло железобетонное здание Алиса Краузе По информации от источника, внутри загоревшегося сооружения могут находиться баллоны с газом. © Фото: mchs.gov.ru Читайте нас на: В северо-восточной части Москвы замечен пожар. По имеющейся информации, огонь охватил железобетонное здание. Инцидент, по словам очевидцев, произошел в районе 1-ого Иртышского проезда. Они сообщают, что разноуровневое помещение оказалось объято пламенем по всей площади. К настоящему моменту якобы наблюдаются обрушения конструкции дома. Одноэтажная часть сооружения, по словам очевидцев, уже полностью разрушена. Как сообщают источники «Звезды», площадь пожара составляет 800 квадратных метров. Согласно поступающим сведениям, внутри здания могут находиться газовые баллоны. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика