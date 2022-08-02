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Огонь на 800 «квадратов»: в Москве вспыхнуло железобетонное здание

Алиса Краузе
01:51 02.08.2022
По информации от источника, внутри загоревшегося сооружения могут находиться баллоны с газом.
Огонь на 800 «квадратов»: в Москве вспыхнуло железобетонное здание
© Фото: mchs.gov.ru
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В северо-восточной части Москвы замечен пожар. По имеющейся информации, огонь охватил железобетонное здание.

Инцидент, по словам очевидцев, произошел в районе 1-ого Иртышского проезда. Они сообщают, что разноуровневое помещение оказалось объято пламенем по всей площади.

К настоящему моменту якобы наблюдаются обрушения конструкции дома. Одноэтажная часть сооружения, по словам очевидцев, уже полностью разрушена.

Как сообщают источники «Звезды», площадь пожара составляет 800 квадратных метров. Согласно поступающим сведениям, внутри здания могут находиться газовые баллоны.

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