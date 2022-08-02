В МО РФ рассказали об уничтожении до 500 украинских националистов ударами ВКС России
В двух населенных пунктах Харьковской области поражены бойцы 92-й механизированной бригады ВСУ и большое количество военной техники.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ
Воздушно-космические силы России ударами высокоточного оружия уничтожили до 500 украинских националистов в двух населенных пунктах Харьковской области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.
«В населенных пунктах Мерефа и Чугуев Харьковской области в результате высокоточных ударов ВКС России ликвидировано до 500 националистов 92-й механизированной бригады ВСУ и большое количество военной техники», - заявил Конашенков.
Также ВКС РФ уничтожили пункт временного размещения иностранных наемников в районе города Николаев. Уничтожено до 250 наемников и более 20 единиц военной техники.
Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов