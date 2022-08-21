Военные ЗВО поздравили ветерана ВОВ из освобожденного Волчанска в Харьковской области

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Награжден за выполнение правительственных заданий в Венгрии и Чехословакии. Также три медали присуждены за безупречную службу. Подростком в годы ВОВ работал в колхозе. Владимир Васильевич признан участником Великой Отечественной войны.

Российские военнослужащие пожелали ветерану здоровья, долгих лет жизни, вручили цветы и подарки. Сам Владимир Чмаль рассказал, что регион возвращается в лоно исторической родины.

«Мы вернулись на свою историческую родину. Если вы знаете историю хорошо, то здесь - русская земля. Дикое поле здесь было, а в 1918 году Владимир Ильич (Ленин. - Прим. ред.) отдал эту территорию, отдал под Украину», - сказал ветеран Владимир Чмаль.

Он добавил, что «сам русский душой, хотя и считают меня украинцем». В феврале 2022 года в рамках специальной военной операции данный город в Харьковской области был освобожден от украинских националистов.