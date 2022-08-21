Военные ЗВО поздравили ветерана ВОВ из освобожденного Волчанска в Харьковской области
Участник Великой Отечественной войны имеет множество наград, среди которых есть за выполнение правительственных заданий в Венгрии и Чехословакии.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) в освобожденном в ходе спецоперации населенном пункте Харьковской области поздравили с 93-летием участника Великой Отечественной войны Владимира Васильевича Чмаля. Из России ветерану передали цветы, продуктовые наборы и бытовую химию.
Пенсионер живет в освобожденном Волчанске. Службе в советской армии отдал 30 лет. Командовал танковым батальоном.
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