Шойгу: ВС РФ выручили более 6,5 миллиардов рублей за металлолом и старые автошины с 2021 года
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Шойгу: ВС РФ выручили более 6,5 миллиардов рублей за металлолом и старые автошины с 2021 года
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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