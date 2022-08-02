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ВЦИОМ: треть россиян не знает, что Земля вращается вокруг Солнца

Алексей Курильченко
12:38 02.08.2022
Несмотря на озвученные заблуждения, опрос показал рост научной грамотности среди россиян.
ВЦИОМ: треть россиян не знает, что Земля вращается вокруг Солнца
© Фото: Simone Brandt, imageBROKER, Globallookpress
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Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос о научных заблуждениях среди россиян. Согласно опросу, 35% опрошенных не знают, что Земля вращается вокруг Солнца. 15 лет назад этот показатель был ниже на 7%.

При этом каждый пятый россиянин верит, что в первобытные времена люди жили вместе с динозаврами. Также среди опрошенных была высокая доля ошибочных мнений относительно генно-модифицированных продуктов (ГМО) - 44% полагают, что они якобы взывают рак. Но 32% опрошенных уверены, что ГМО позволит победить голод на планете.

Несмотря на популярные заблуждения, после опроса ВЦИОМ сделал вывод, что уровень научной грамотности среди россиян постепенно растет.

В 2020 году ВЦИОМ провел опрос о самых важных изобретениях по мнению россиян. Самым значимым изобретением XXI века стали бионические протезы рук и ног.

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