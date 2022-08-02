Шойгу заявил, что украинские войска лишились почти 400 ПТРК «Джавелин» и NLAW за 2 недели
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании перечислил иностранную военную технику, которую украинская армия потеряла в ходе спецоперации. Так, только за последние пару недель ВСУ лишились 396 ПТРК «Джавелин и NLAW и 125 ПЗРК Stinger.
По словам главы российского военного ведомства, за все время спецоперации, военные РФ уничтожили шесть пусковых установок и свыше 200 ракет РСЗО HIMARS, которые США поставляют официальному Киеву. Кроме того, Шойгу сообщил об уничтожении 33 гаубицах М777 американского производства и пяти пусковых установок противокорабельного ракетного комплекса Harpoon.
Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов