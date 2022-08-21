В Москве и Подмосковье состоялся мотопробег в честь АрМИ-2022 и форума «Армия»

Всего в мотопробеге было задействовано более 100 единиц различной мототехники.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

В Москве и Подмосковье состоялся мотопробег, посвященный Международному военно-техническому форуму «Армия-2022», а также Армейским международным играм - 2022. В военно-патриотической акции приняли участие военнослужащие и гражданский персонал ВС РФ.

Так, участники мотопробега в количестве более 100 человек проделали путь на мотоциклах от Центрального Дома Российской Армии имени М.В.Фрунзе на Суворовской площади в Москве до парка «Патриот» в подмосковной Кубинке.

В ходе акции они посетили музей трофейной техники и экспозиции Международного военно-технического форума, конкурс на приз зрительских симпатий фестиваля «Армия культуры» в рамках АрМИ и концерт Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В.Александрова и группы «Любэ».

Зрителями масштабного мотопробега стали все гости и участники МВТФ «Армия-2022» и АрМИ-2022 на различных площадках проведения мероприятий. Всего в мотопробеге было задействовано более 100 единиц различной мототехники.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.