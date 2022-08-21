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Полиция назвала причину ДТП с 16 погибшими под Ульяновском

Ирина Елагина
17:36 21.08.2022
Автобус с 18 пассажирами буквально сплющило между двумя фурами.
© Видео: МВД по Ульяновской области © Фото: МВД РФ
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Причиной крупной аварии, унесшей по меньшей мере 16 человеческих жизней в Ульяновской области, стала невнимательность водителя грузовика. Фура врезалась в микроавтобус, стоявший в очереди на проезд на ремонтируемом участке трассы с реверсивным движением. По каким-то причинам водитель не сумел вовремя затормозить.

«Водитель большегруза не затормозил заблаговременно и совершил наезд на стоящий микроавтобус, ожидавший своей очереди в реверсивным на ремонтируемом участке дороги», - рассказали в пресс-службе ГУМВД по Ульяновской области.

В результате удара маршрутка врезалась в стоявший впереди грузовик, автобус буквально превратился в гармошку между двумя фурами.

«Микроавтобус оказался зажатым между двумя грузовыми автомобилями», - пояснили в полиции.

По последним данным, от полученных травм на месте происшествия и в больнице скончались 16 пострадавших в ДТП, еще двое человек в тяжелом состоянии госпитализированы.

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