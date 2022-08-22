Преступный легион: как в ДНР проходит суд над наемниками и националистами

Обвинения были оглашены пятерым иностранцам - наемникам из Великобритании, Хорватии и Швеции. Все они заявились на Украину чтобы поиграть мускулами и подзаработать. Можно не сомневаться в том, что их ждет высшая мера наказания.

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В Донецке огласили обвинение пятерым иностранным наемникам. На этот раз на скамье подсудимых - граждане Хорватии, Великобритании и Швеции. На вопрос судьи, все ли понятно в части обвинения, все пятеро утвердительно кивают. А вот с выдвинутыми обвинениями никто из них не согласился.

Иностранные наемники, которых судят в Донецке, не являются ни гражданскими, ни военнослужащими, а значит не попадают под действие никаких конвенций и являются фактически военными преступниками.

Наемник из Швеции Матиас Густавсон служил в 36-й бригаде морской пехоты ВСУ. Сначала воевал в Мариуполе, а после сдачи» Азовстали» вместе с остальными попал в плен. Утверждает, что лишь охранял тылы. А на «Азовсталь», якобы, и вовсе попал случайно. Там тоже якобы не стрелял - лишь прятался в бункере и вел наблюдение.

«Я был мотористом и сидел на позиции на посту. Я даже не стрелял ни одного раза», - заявил Матиас.

Обвинение в наемничестве Густавссон не признает - утверждает, что является гражданином Украины. Правда тут же сам признается, что украинский паспорт он получил неофициально - купил за 700 долларов. Да и сам документ предъявить не может - уверяет, что потерял. Ну а денег, как утверждает швед, ВСУ ему не платили совсем. Впрочем, в то что иностранец служил в ВСУ бескорыстно - поверить сложно.

Второй наемник в Донецком суде - британец Джон Хардинг. Он уже далеко не первый подданный Ее величества, арестованный в ходе боевых действий и осужденный за военные преступления. Это вполне соотносится с ролью и значением Великобритании в украинских событиях. Джон тоже не согласен с обвинениями и утверждает, что совсем не помнит о событиях на «Азовстали» после полученной там же контузии.

Векослав Пребег - один из 204 наемников из Хорватии, принимавших участие в боевых действиях на Украине. Сейчас хорватов осталось всего 49. Векослав как и большинство наемников, до Украины служил в армии своей страны. Несколько лет назад приехал и, по его словам, вступил в ряды ВСУ. В плен попал там же, где и остальные подсудимые - в Мариуполе. При пленении рассказывал: украинский командир, известный как «Волына», приказал им не выпускать мирных жителей из города.

«Нам дали приказ не пропускать мирных жителей из города, этот приказ шел от командира батальона. Я сейчас нахожусь в плену, потому что я был на контракте в ВСУ», - рассказал Векослав Пребег.

Векослав рассказывает - иностранный легион Украины полон криминальных элементов, наркозависимых людей и военных преступников.

«Много непорядочных людей, иностранных реальных наемников, которые пришли в "Азов"* когда началась спецоперация. Некоторые приехали чуть раньше. Люди которые там находятся - это криминал, наркотики», - рассказал Векослав.

Кроме плененных иностранных наемников здесь судят боевиков неонационалистической группировки «Медведи SS». Они известны зверствами и убийствами мирных жителей в Мариуполе. Большинство заседаний идет в закрытом режиме в Донецком городском суде.

Один из осужденных боевиков умер в СИЗО. На позициях он систематически употреблял тяжелые наркотики и, попав в плен, испытал ломку, которую его организм выдержать уже не смог. По свидетельствам мариупольцев жертвами «Медведей SS» стали более 100 мирных жителей. По жестокости «Медведи» превзошли даже полк «Азов»*. Их командир, уже не такой воинственный как на фото, заикаясь, на камеру дает показания о убитом российском военнопленном.

«Взяли пленного, относились нормально, в итоге один из бойцов - когда выходили на прорыв - сказал, что зарезал его», - говорит командир «Медведей, Александр Кравцов.

Шансов на помилование у них практически нет - слишком много свидетелей их ужасающих преступлений. От последнего слова «Медведи» в основном отказались. На заседании прокурор попросил для подсудимых высшую меру наказания - расстрел. Как ожидается, следующие судебные заседания пройдут в октябре.

Ну а у тех, кто не успел замараться в военных преступлениях и издевательствах над людьми, все еще есть шанс на исправление. Двое неонацистов на видео веселились и пели гимн Украинской повстанческой армии** «Червона Калина». Песню, в которой в иносказательной форме говорится об убийстве врагов Украины. Но потом попали на перевоспитание к нашим вежливым людям. Там их научили другим, добрым песням про русские березы.

* нацбатальон «Азов» признан в России террористической организацией

** ОУН-УПА - экстремистская организация, запрещенная на территории РФ