Всего на данный момент в Энергодаре и на территории ЗАЭС зафиксировано более 50 ударов со стороны ВСУ.

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Кортеж президента Турции въезжает в старинный замок Потоцких во Львове, на крыльце Эрдогана уже ждет Зеленский. Во время рукопожатия он долго не отпускает руку турецкого лидера. Вслед за Эрдоганом прибывает и третий участник встречи - Генсек ООН Антониу Гутерриш.

Представители иностранных делегаций - в строгих костюмах, Зеленский встречает важных гостей как всегда в мятой футболке цвета хаки. Трехсторонние переговоры Зеленского, Эрдогана и Гутерриша продлились ничтожно мало для международной встречи - всего 40 минут. Но главное то, как прошла пресс-конференция по итогам встречи. Зеленский, обращаясь к Эрдогану, показывал на Гутерриша. Выпил всю воду за несколько минут. Нервно чесал лицо, шмыгал носом, не говоря уже о мимике.

О чем можно вести переговоры с Зеленским, который не только не контролирует свои действия, но и поставил Украину в полную зависимость от оружия НАТО - непонятно. Но Эрдогану уж очень импонирует роль миротворца и он вновь предложил возобновить стамбульские переговоры Киева и Москвы. Пообещал проинформировать Владимира Путина об итогах львовской встречи с Зеленским.

Одной из центральных тем переговоров стала ситуация на Запорожской АЭС, которую ВСУ без остановки обстреливают с середины июля. Эрдоган заявил, что никто не хочет пережить второй Чернобыль, Гутерриш напомнил - любой ущерб атомной станции - самоубийство. Зеленский повторил гостям абсурдные обвинения, что это Россия, а не Украина обстреливает Запорожскую АЭС. И тут же потребовал полностью освободить ее от российских войск, выстроив сам себе логическую ловушку. Потому что выходит: наши войска ведут огонь сами по себе.

Только, вот, в реальности ядерным шантажом занимается именно Киев. Украина ведет себя как страна-террорист. ВСУ наносят удары по самым уязвимым частям АЭС. По данным Министерства обороны России, Украина вместе с кураторами из США пытается устроить аварию, эффект от которой будет сопоставим с грязной ядерной бомбой. Россия же, вопреки уверениям Киева, не делает ничего, что может хоть как-то поставить электростанцию под угрозу. И этому есть неопровержимые доказательства.

Всего на данный момент в Энергодаре и на территории АЭС зафиксировано более 50 ударов со стороны ВСУ. Били и пока во Львове шли переговоры. Киев планировал спровоцировать техногенную катастрофу, пока генсек ООН еще на Украине. В России и на освобожденных территориях Запорожской области давно заявили, что готовы принять международных инспекторов МАГАТЭ и продемонстрировать последствия преступлений Киева. Но раз за разом визиты экспертов срывались или откладывались. Но больше ждать невозможно, и на неделе в МАГАТЭ наконец пообещали, что в начале сентября поездка все же состоится.

Специалисты подсчитали, что в случае аварии радиоактивным облаком накроет не только Украину, но и половину Европы. Вашингтон и Лондон, конечно, далеко, а в Париже не без оснований заволновались. После трехмесячного перерыва президент Эммануэль Макрон позвонил Владимиру Путину. Президенты отметили важность скорейшего направления миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

Киев, похоже, возможность ядерной катастрофы только забавляет. Чтобы еще больше напугать европейцев, украинские пропагандисты подсуетились и начали проводить костюмированные учения на случай ядерной катастрофы. Противогазы, ярко-желтые защитные костюмы. Более того - в Киеве началась агитация за подрыв Запорожской АЭС. Мол, еще одна катастрофа ничего страшного, успокаивает сограждан украинский радикал Назар Приходько. Логика железная - Чернобыльскую катастрофу же пережили.

Кому и для чего нужна провокация на атомной станции - стало ясно, после того, как США и Великобритании синхронно анонсировали ввод сил НАТО на Украину. Британский депутат Тобиас Эллвуд и член Палаты представителей американского Конгресса США Адам Кинзингер обвинили в ударах по АЭС Россию и заявили, что в случае угрозы радиоактивного загрязнения Европы, активизируется пятая статья НАТО и Альянс вступит в войну.

Атаки на Запорожскую АЭС и планы Запада жестко прокомментировал секретарь Совбеза России. Николай Патрушев заявил - удары по атомной станции наносятся украинской стороной с прямой подачи американцев и британцев. Но ООН, и МАГАТЭ не стоит забывать уроки истории, которые 77 лет назад уже привели к чудовищным последствиям и огромным человеческим жертвам. Николай Патрушев напомнил, чем опасно вольное обращение с историческими фактами в угоду США.

В Вашингтоне же продолжают провоцировать Третью мировую войну. На неделе президент США Джо Байден распорядился выделить Украине новый пакет военной помощи на сумму 775 миллионов долларов. Помимо противотанковых комплексов Javelin и ракет для РСЗО HIMARS, впервые будут отправлены беспилотники ScanEagle и высокоскоростные противорадиолокационные ракеты AGM-88. Издание Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации сообщило, что США не против ударов по Крыму, если Киев сочтет их необходимыми.

Против своих бывших граждан в Крыму Украина развернула настоящую диверсионную войну. Да, небо над полуостровом под надежной защитой российских ПВО, но Киев не прекращает попыток атаковать его с помощью беспилотников и устраивать провокации. Диверсант по кличке «Сварог» рассказал журналистам The New York Times, что украинцев начали готовить к подрывной деятельности в Крыму задолго до спецоперации.

Проигрывая борьбу на линии соприкосновения, режим Зеленского готов на все. В ход идут методы террористов. На неделе губернатор Белгородской области сообщил, что после обстрелов ВСУ было найдено множество противопехотных мин «Лепесток». Тех самых, жертвами которых чаще всего становятся дети и пожилые люди.

Не оставляют в покое националисты и мирные города освобожденных территорий. В районе Васильевки Запорожской области после выполнения задания российские военные были доставлены в госпиталь с признаками сильного отравления органическим ядом - ботулотоксином типа «В». Украина применила запрещенное химическое оружие. В селе Брилевка Херсонской области двое братьев Олег и Денис Гузье помогли украинским военным навести американские ракеты HIMARS на дом своих соседей. Куратор из ВСУ приказал положить телефон с включенной геолокацией и бежать. Они так и сделали. В итоге погибли семь человек - из них трое детей. Увидев последствия своей работы, наводчики на коленях просят прощения у односельчан.

Глядя на этих кающихся и плачущих убийц, становится понятно, что за восемь последних лет Украина сумела воспитать целое поколение тех, кто отравлен идеологией ненависти и уже не способен мыслить самостоятельно. И только увидев своими глазами, что натворили - некоторые начинают осознавать, что не в такой Украине мечтали когда-то жить.