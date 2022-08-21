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Охота на мишени: как российские снайперы преодолели полосу препятствий на конкурсе «Снайперский рубеж»

Виктория Косогляденко
15:50 21.08.2022
После изнуряющей пробежки снайперам требуется использовать все свои знания, чтобы быстро вернуться в состояние покоя и поразить все цели.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Участники конкурса «Снайперский рубеж» демонстрируют - как попасть в цель из винтовки, преодолев полосу препятствий. На полигоне в Венесуэле военнослужащие поражают мишени из неудобных положений. А чтобы рука не дрогнула, используют элементы армейской амуниции. Российская сборная стреляет без промахов и с хорошим временем.

Но сначала до заветного рубежа нужно добраться через условные завалы. Это полоса препятствий, где можно оступиться, зацепиться за «колючку» или задеть предмет на дистанции. После такой пробежки стрелять сложнее.

Снайперу во время выстрела ничего не должно мешать. Даже собственный пульс или дыхание. Полоса препятствий перед рубежом как раз заставляет сердце снайпера биться чаще. Кому-то сбитый ритм может помешать - и будет паромах. После такой интенсивной нагрузки важно как можно быстрее вернуться в состояние покоя или хотя бы отдышаться.

Опытные стрелки знают, как этого добиться. Секунды на то, чтобы перевести дух, плавно нажать на спуск - и тут же следующий круг.

Много попаданий, значит много работы у технической группы. Механические мишени приходится поднимать вручную после каждой точной серии. Зато так надежнее - говорят стрелки. Нет вероятности, что механизм заклинит или произойдет замыкание, как часто бывает с электроникой.

Решающее упражнение первого этапа все команды завершают досрочно. Остается завидовать самообладанию снайперов. Это и есть залог каждого меткого попадания.  В индивидуальном зачете два первых места - у наших стрелков, за ними - Узбекистан. Соответственно и командном зачете - мы тоже лидеры.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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