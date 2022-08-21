Испытание скалами и водой: как прошел второй этап конкурса «Эльбрусское кольцо» АрМИ-2022

Среди новшеств в этом году - вне конкурса через реку Баксан переправляются российские военнослужащие-девушки.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

«Намотать» порядка десяти километров в гору, не упасть, и буквально через 20 минут сразиться с бурлящей горной рекой - это начало испытаний второго этапа конкурса Армейских международных игр - 2022 «Эльбрусское кольцо». От старта до первой спецзадачи «параллельной переправы» - три километра.

Счет для участников идет на секунды. Среди новшеств в этом году - вне конкурса через реку Баксан переправляются российские военнослужащие-девушки.

«Мы наравне с мальчиками тренируемся, пытаемся показать какие-то результаты. У нас получается. В каких-то видах мы даже лучше», - рассказала участница «Эльбрусского кольца» от России Александра Азизова.

Конкурсантам из Абхазии тяжело дается переправа, что сильно их отдаляет от остальных участников. Проблемы возникли и с размуфтовкой карабина. Судьи, стоящие рядом, права помогать участникам не имеют. А в это время команда Китая идеально выполняет спецзадачу.

После тяжелой навесной переправы военнослужащие республики Казахстан отправляются до привала. На следующем этапе им предстоит преодолеть 30 километров.

Далее участники конкурса на четыре дня отправляются в горы Приэльбрусья. Впереди - ущелья, ледовое озеро и воздух, дающий сил, казалось бы, из ниоткуда. И это только репетиция перед настоящим восхождением на Эльбрус.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.