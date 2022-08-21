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В парке «Патриот» прошел этап «Приз зрительских симпатий» конкурса АрМИ «Армия культуры»

14:22 21.08.2022
Творческие коллективы российской армии из разных частей страны выступили перед посетителями форума «Армия-2022».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В подмосковном парке «Патриот» состоялся этап «Приз зрительских симпатий» конкурса Армейских международных игр «Армия культуры». В его рамках творческие коллективы российской армии из разных частей страны выступили перед посетителями форума «Армия-2022».

Конкурс творческих коллективов Вооруженных сил «Армия культуры» VIII Армейских международных игр проходит в Московской области с 13 по 27 августа 2022 года.

Победители определяются на каждом из пяти этапов конкурса. Судейская комиссия конкурса оценивает участников в соответствии с критериями по 10-балльной шкале. Команда-победитель определяется по наибольшему количеству суммированных баллов за все этапы конкурса. В случае равенства баллов преимущество отдается команде, имеющей в своем составе участников, набравших большее количество первых, вторых, третьих и последующих мест.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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