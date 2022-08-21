Армия арми-2022 В парке «Патриот» прошел этап «Приз зрительских симпатий» конкурса АрМИ «Армия культуры» Творческие коллективы российской армии из разных частей страны выступили перед посетителями форума «Армия-2022». © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: В подмосковном парке «Патриот» состоялся этап «Приз зрительских симпатий» конкурса Армейских международных игр «Армия культуры». В его рамках творческие коллективы российской армии из разных частей страны выступили перед посетителями форума «Армия-2022». Конкурс творческих коллективов Вооруженных сил «Армия культуры» VIII Армейских международных игр проходит в Московской области с 13 по 27 августа 2022 года. Победители определяются на каждом из пяти этапов конкурса. Судейская комиссия конкурса оценивает участников в соответствии с критериями по 10-балльной шкале. Команда-победитель определяется по наибольшему количеству суммированных баллов за все этапы конкурса. В случае равенства баллов преимущество отдается команде, имеющей в своем составе участников, набравших большее количество первых, вторых, третьих и последующих мест. Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика