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Умелое управление и меткость стрельбы: в Казахстане определили призеров этапа «Мастеров артиллерийского огня»

Марина Крижановская
01:30 21.08.2022
В соревнованиях принимали участие команды России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Зимбабве, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Казахстане стали известны победители и призеры третьего этапа конкурса «Мастера артиллерийского огня». В «Эстафете» от каждой команды участвовали два расчета.

В ходе испытания они показали умелое управление бронированными тягачами на трассе с препятствиями. Также была продемонстрирована меткость в стрельбе из миномета, автомата Калашникова и гранатомета.

Лучший результат на этом этапе показали казахстанские артиллеристы, серебро у российских военных. Тройку лучших замкнули азербайджанские расчеты.

Судьям предстоит подсчитать общекомандные итоги. Их объявят на церемонии закрытия конкурса.

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