Иран показал лучшее время в индивидуальном заезде второго дивизиона «Танкового биатлона»

Этап «Индивидуальная гонка» проводится ежедневно с 13 по 21 августа.

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Команда Ирана показал лучшее время в индивидуальном заезде второго дивизиона конкурса «Танковый биатлон», который проводится в рамках Армейских международных игр-2022.

Иранский экипаж показал время 32 минуты 26 секунды. Второе место у Южной Осетии - чтобы преодолеть трассу и поразить все мишени, экипажу понадобилось 37 минут 37 секунды. Третье место досталось команде Зимбабве с результатом 45 минут 34 секунды.

Сегодня последний день индивидуальных заездов, в ходе которых соревнуются третьи экипажи. В первом дивизионе победила команда России, второй к финишу пришла команда Белоруссия. Третье и четвертое место досталось Китаю и Киргизии.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов