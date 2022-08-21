Лучшие военные полицейские: команда РФ заняла первое место в «Страже порядка»

Второе в место в этом конкурсе завоевала команда из Ирана. Третье - полицейские из Белоруссии.

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Команда России стала победителем конкурса «Страж порядка». Состязания военных полицейских проходили в подмосковном Алабино.

В парке «Патриот» состоялась церемония награждения. Второе в место в этом международном конкурсе завоевала команда из Ирана. Третье - полицейские из Белоруссии.

Также судьи наградили лучших участников в различных номинациях. В соревнованиях принимали участие команды из России, Белоруссии и Ирана. Конкурс состоял из нескольких этапов: «Патрульный наряд», «Группа быстрого реагирования», «Военно-полицейский бросок».