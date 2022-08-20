Предпосылки истории и современность: проблему неонацизма обсудят на 1-м Международном антифашистском конгрессе в КВЦ «Патриот»

Мероприятие призвано стать платформой для отстаивания исторической правды о вкладе СССР в разгром фашизма и для противодействия распространению нацистской идеологии.

© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

В конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Подмосковье стартует 1-й Международный антифашистский конгресс. Мероприятие направлено на противодействие фальсификации истории и героизации нацизма.

В работе конгресса примут участие федеральные органы власти, международные и российские общественные организации, религиозные объединения, историки, деятели культуры и военные делегации дружественных стран, ветераны Великой Отечественной войны.

В частности, откроется мероприятие с возложения венков к скульптуре «Матерям победителей», а продолжится пленарным заседанием с участием министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу.

Программа конгресса включает в себя: посещение иностранными военными делегациями выставки трофейного вооружения и техники зарубежного производства, используемых националистами и ВСУ в ходе СВО и круглый стол по теме: «"Персидский коридор". 80 лет Южной воздушной трассе ленд-лиза. Ленд-лиз в современных условиях».

В ходе конгресса участники также обсудят исторические предпосылки и условия возникновения фашизма, неонацизм в современном мире, антифашистскую работу с молодежью и работу органов власти стран по совершенствованию права по противодействию героизации нацизма.

Так, 1-й Международный антифашистский конгресс призван стать платформой для отстаивания исторической правды о решающем вкладе СССР в разгром фашизма в годы Второй мировой войны, а также для противодействия распространению нацистской идеологии.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов