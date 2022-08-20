На скорости: участники «Кубка моря» АрМИ-2022 проверили меткость в стрельбе по воздушным целям

Военнослужащие поразили воздушные цели на скорости от 10 до 15 узлов в рамках конкурса «Кубок моря» АрМИ-2022.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

На Каспии у берегов Азербайджана команды боевых кораблей выясняли, кто самый меткий. По условиям третьего этапа «Кубка моря» АрМИ-2022 участники должны были поразить воздушную цель, причем, на ходу.

Скорость от 10 до 15 узлов - это примерно от 18 до 27 километров в час. И чем быстрее шел корабль, тем больше баллов начисляли за уничтоженную цель. Наши моряки применили шестиствольную автоматическую артиллерийскую установку АК-306.

По итогу этапа места в турнирной таблице распределились следующим образом. Лидируют российский и азербайджанский экипажи. Немного отстала команда Казахстана. На бронзу пока претендует Иран.