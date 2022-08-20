Армия арми-2022 Выстрел на упреждение: стрелки преодолели сложнейший этап «Снайперского рубежа» АрМИ-2022 Ирина Елагина Снайперы семи стран оспаривают титул лучшего на VIII Армейских международных играх в Иране. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Упражнение «Стрельба по движущимся целям» стало сложным испытанием для участников конкурса «Снайперский рубеж» VIII Армейских международных игр. Снайперы семи стран - Азербайджана, Белоруссии, Зимбабве, Ирана, Китая, России и Узбекистана - оспаривают звание лучшего на полигоне Учебного центра им. Шахида Садуги в Иране. © Минобороны России «Стрельба по движущимся целям» - наиболее трудный элемент снайперской практики. Кроме умения вести точные баллистические расчеты, для успешной стрельбы необходимо иметь твердые навыки стрельбы с подвижной винтовкой. При стрельбе по движущейся цели выстрелы нужно направлять не в цель, а впереди ее движения с расчетом по времени, за которое цель продвинется вперед, а пуля долетит до рубежа цели, где они и встретятся. Такой вынос направления стрельбы называется упреждением. По итогам первого этапа турнира сборная России идет в тройке лидеров. © Минобороны России После завершения первого этапа соревнований конкурсанты проверили готовность к бою пистолетов, а судейская коллегия провела жеребьевку второго этапа турнира. Завтра в учебном Центре снайперы пройдут сразу три упражнения второго этапа, включая ночную стрельбу. Соревнование снайперов «Снайперский рубеж» VIII Армейских международных игр в Венесуэле и в Иране проходят в четыре этапа:«Индивидуальный зачет»,«Парный зачет», «Командный зачет» и «Кто быстрее». Снайперы используют на конкурсе 7,62-мм полуавтоматическую снайперскую винтовку со штатным оптическим прицелом (увеличение не более четырех крат), снайперскую винтовку с продольно-скользящим затвором ручного перезаряжания калибра 308 (7,62х51R) с оптическим прицелом (увеличение не более 25 крат) и 9-мм пистолет Макарова. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика