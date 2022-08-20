Выстрел на упреждение: стрелки преодолели сложнейший этап «Снайперского рубежа» АрМИ-2022
Снайперы семи стран оспаривают титул лучшего на VIII Армейских международных играх в Иране.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Упражнение «Стрельба по движущимся целям» стало сложным испытанием для участников конкурса «Снайперский рубеж» VIII Армейских международных игр. Снайперы семи стран - Азербайджана, Белоруссии, Зимбабве, Ирана, Китая, России и Узбекистана - оспаривают звание лучшего на полигоне Учебного центра им. Шахида Садуги в Иране.