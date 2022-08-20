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Нырять на БМП: «Отличники войсковой разведки» показали мастерство управления многотонными машинами

Надежда Котормус
22:47 20.08.2022
Участникам предстояло преодолеть водную преграду, ключевой этап - это вход в воду.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Под Новосибирском продолжается конкурс «Отличники войсковой разведки» Армейских международных игр - 2022. Участникам предстояло преодолеть водную преграду, ключевой этап - это вход в воду, не снижая скорости, нужно успеть поднять волноотражающий щиток и воздухопитательную трубу, чтобы не позволить машине «захлебнуться».

После этого на пониженной передаче нужно плавно войти в воду и постоянно балансировать на грани стремления, соблюдать высокую скорость и точность при выполнении упражнений, чтобы не заработать штрафные баллы. Первое препятствие на пути, которое предстоит преодолеть, - это змейка.

За ходом испытания на вышке следит руководитель вождения. Например, он дублирует команды судей в иностранных командах, а также готов в случае крайней необходимости вмешаться, но основная ответственность все же лежит на механике-водителе. На трибунах оказалось немноголюдно, остальные участники в это время находились на тактическом поле. А вот сборная Армении отстрелялась еще накануне, и сегодня может поддержать своего мехвода. Участник сборной Камеруна рассказывает, что сегодняшняя разлука команде - не помеха.

«К сожалению, в наше расписание попало, что, я плаваю, и они стреляют, но все равно мы вместе! Мы вместе, я уверен в них, все нормально, все хорошо», - отметил Брахима Масау.

Половина испытания позади, на суше БМП предстоит совершить разворот. Участники стараются делать это максимально быстро, наверстать скорость, а вот после придется снова аккуратно войти в воду, чтобы приступить к выполнению следующего упражнения на воде - преодоление ограниченного прохода.

На этапе выхода из воды так же важно опустить волноотражающий щиток и воздухопитающую трубу, безопасности механика-водителя это уже не угрожает, но все еще можно заработать штрафные баллы.

Параллельно с состязанием водителей еще четыре команды завершили индивидуальные стрельбы - последнее испытание первого этапа конкурса. Второй стартует уже на следующей неделе.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

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