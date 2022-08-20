МО: ВСУ превратили несколько школ в огневые точки и склад боеприпасов

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Так, в Белицком украинские националисты в школе оборудовали опорный пункт, позиции артиллериии РСЗО, при этом эвакуация мирных жителей из близлежащих домов не проводи

лась, националисты используют их в качестве «живого щита».

В Новодмитровке на территории школы подразделения ВСУ устроили опорный пункт, казармы и склады боеприпасов, развернули блокпосты и огневые точки, подходы к учреждению заминировали, но местное население об этом умышленно не предупреждено.

В Константиновке на территории школы теперь дислоцируются украинские вооруженные формирования, а на прилегающей территории размещены бронетехника и РСЗО, из которых систематически обстреливаются близлежащие населенные пункты.

В Николаеве на территории двух школ дислоцированы боевики националистических батальонов, оборудованы склады боеприпасов и размещена бронетехника, при этом жители прилегающих жилых кварталов в безопасные места не эвакуированы.

Минобороны РФ призывает международного сообщество обратить внимание на преступные действия украинских властей, демонстрирующих безразличие к судьбам собственных граждан и пренебрежение всеми нормами и принципами международного гуманитарного права.